З понеділка відновить роботу громадський транспорт Тернополя.

 

Від 22 травня в Тернополі збільшать кількість громадського транспорту. Для проїзду в автобусах і тролейбусах відтепер потрібна довідка з місця роботи. Проте вхід у транспорт – лише в масці. Повноцінно міські та приміські пасажирські перевезення в Тернополі відновлять із понеділка, 25 травня. Про це повідомили в Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

Рішення дозволити повноцінну роботу громадського транспорту ухвалили сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу.

 

Окрім того, на засіданні штабу вирішили з 25 травня дозволити в Тернопільській міській територіальній громаді:

 

– проведення спортивних заходів до 50 осіб, але без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ України);

 

– проведення релігійних заходів (за умов дотримання усіх санітарних вимог, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря);

 

– роботу громадського транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах Тернопільської міської територіальної громади;

 

– у парках – роботу атракціонів.


Окрім того, відповідно до рішення штабу, вже з 1 червня в Тернополі відкриють дитячі садочки. Відвідування їх – за умови наявності довідки ф. 096/о, яку видають лікарі-педіатри, дільничні та сімейні лікарі, про відсутність медичних протипоказань та з відміткою про відсутність контакту з хворими на інфекційні хвороби, хворими на COVID-19, з підозрою на COVID-19 та з особами, які перебувають на самоізоляції, а також із допуском до відвідування закладу дошкільної освіти.

 

Фото: vesti.dp.ua

 

Нагадаємо, в Тернополі почали експрес-тестування на коронавірус усіх працівників дитсадків, щоб уникнути будь-якої загрози для відвідувачів таких закладів.

 

21.05.2020

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