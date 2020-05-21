МЗС обурене спробами Болгарії втрутитися у децентралізацію на Одещині.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо реформи адміністративно-територіального устрою у Болградському районі і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві наголосили, що питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. "Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС висловили подив і нерозуміння маніпулятивними недостовірними твердженнями щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України.

"Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у т.ч. і болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин", – заявили у відомстві Дмитра Кулеби.

МЗС ґарантує, що питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у тому числі й болгарської громади. "Закликаємо болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією", – йдеться у заяві.

Парламент Болгарії у прийнятій в середу заяві виступив із різким протестом проти планів проведення адміністративно-територіальної реформи у Болградському районі, котрий є місцем компактного проживання болгарської меншини в Україні.