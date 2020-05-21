Помер депутат Львівської облради Зеновій Шептицький.

 

У віці 68 років раптово помер депутат Львівської обласної ради Зеновій Шептицький. Про це сьогодні, 21 травня, повідомили у пресслужбі ЛОР.

 

 

«Зеновій Стахович – це людина, яка не просто бажала змін на краще Україні, а яка докладала всіх своїх зусиль для цього; людина, яка протягом усіх років війни допомагала нашим захисникам на сході України», – згадують про нього колеги-депутати.

 

«Пішов від нас назавжди у засвіти Зеновій Шептицький, порядна і чуйна людина... Спочивай з Богом, друже! Щирі співчуття родині і близьким», – написав на fb-сторінці голова обласної ради Олександр Ганущин.

 

Зеновій Шептицький був головою фракції УКРОП у Львівській облраді та заступником комісії з питань комунального майна та приватизації, а також директором КП ЛОР «Золочівське МБТІ». Раніше очолював Золочівське УЕГГ ВАТ "Львівгаз".

 

 

21.05.2020

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