В Україні зробили рекордне число тестів – і виявили майже пів тисячі хворих на COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 476 нових випадків коронавірусної хвороби – на 122 більше, аніж попередньої доби. 

 

Загалом підтверджено 19706 випадків COVID-19, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.

 

 

Як заявив на ранковому брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якраз за звітну добу лабораторії здійснили рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9361.

 

Упродовж минулої доби одужало 272 пацієнти. Загальне число одужань – 6227.

 

Померло 15 українців із діагнозом COVID-19. Загальне число летальних випадків – 579. 

 

Серед недужих – 3833 медики. 28 медпрацівників померло.

 

Минулої доби найбільше нових випадків зафіксували у Рівненській (70), Київській (55), Чернівецькій (46), Закарпатській (42) і Львівській (39) областях, а також у Києві (65).

 

21.05.2020

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