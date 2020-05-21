В Україні зробили рекордне число тестів – і виявили майже пів тисячі хворих на COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 476 нових випадків коронавірусної хвороби – на 122 більше, аніж попередньої доби.
Загалом підтверджено 19706 випадків COVID-19, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
Як заявив на ранковому брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якраз за звітну добу лабораторії здійснили рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9361.
Упродовж минулої доби одужало 272 пацієнти. Загальне число одужань – 6227.
Померло 15 українців із діагнозом COVID-19. Загальне число летальних випадків – 579.
Серед недужих – 3833 медики. 28 медпрацівників померло.
Минулої доби найбільше нових випадків зафіксували у Рівненській (70), Київській (55), Чернівецькій (46), Закарпатській (42) і Львівській (39) областях, а також у Києві (65).
21.05.2020