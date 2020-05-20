Кабінет Міністрів номінально пролонґував карантин до 22 червня.

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення запровадити в Україні адаптивний карантин і пролонґувати нормативну дію карантину до 22 червня. Водночас уряд передбачив другий етап пом’якшення обмежувальних заходів із 22 травня.

 

Про це повідомив під час засідання Кабміну прем'єрміністр України Денис Шмигаль, передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

У рамках другого етапу послаблення планується запуск громадського транспорту, рух міського і приміського наземного транспорту. Влада дозволить проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), роботу готелів, окрім хостелів. При цьому робота ресторанів і басейнів у готелях залишатиметься під забороною.

 

Також нададуть можливість проведення служб у храмах (одна людина на 10 кв. м).

 

А із 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.

 

 

Як розповіла на брифінґу в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, рішення про відкриття закладів дошкільної освіти ухвалюватиме локально комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 

"Якщо епідеміологічна ситуація сприятлива, засновникам важливо забезпечити заклад відповідно до вимог головного державного санітарного лікаря", – заявила Мандзій.

 

Кабмін затвердив низку умов: "Це носіння маски вихователями і працівниками, вимірювання температури, наявність антисептиків, постійне прибирання та уникнення активностей та ігор з персональними контактами. Всі деталі щодо організації та проведення щодо відкриття закладів дошкільної освіти будуть опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я після підписання головним державним санітарним лікарем", – розповіла очільниця Міносвіти.

 

20.05.2020

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