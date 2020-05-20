Зеленський: Загалом, питання мови в Україні не стоїть.

 

Президент України Володимир Зеленський виступив за початок діалогу про мовні квоти для українських медій. Зеленський загалом підтримує протекцію українськомовного продукту, проте вбачає в накладених заборонах перекоси.

 

Про це Зеленський сказав під час пресової конференції у середу, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Я абсолютно упевнений, що ви можете вести ефір будь-якою мовою – у нас є квотування. Справедливе квотування чи ні – можна говорити. Якщо канал мовить цілодобово, то складно може бути розібратися з квотами. Я думаю, що це питання можна вирішити. Але справедливості заради – адже круто знати українську мову!" – сказав він.

 

Зеленський вважає, що з мовними квотами "треба навести порядок", якщо дійсно є випадки заборони ефіру.

 

"Давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. Не ми запроваджували квоти, квотування було ще до нас. Я думаю, що логіка є, але якісь деталі, дуже важливі, втрачені. А через ці деталі ми потім бачимо, що у нас є якась навіть несправедливість до неукраїнськомовних людей в Україні. Несправедливості бути не повинно", – зазначив він.

 

Загалом, Володимир Зеленський певен, що мовної проблеми в Україні не існує, – про це він сказав, коли йому поставили запитання щодо становища угорської мови на Закарпатті.

 

"Я впевнений, що, загалом, питання мови в Україні, чесно, не стоїть. Воно дуже штучне, це питання", – заявив Президент.

 

"Що стосується справедливості, справедливість має бути для всіх... У нас багато різних меншин: така країна, стільки кордонів, така історія, складна. Кожна меншина – ми маємо захищати і права, і можливості, і знати свою мову, свою рідну мову, для багатьох вона не українська... Хоча я вважаю, що маємо знати українську мову, і це нормально", – резюмував Володимир Зеленський.

 

20.05.2020

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