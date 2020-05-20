Зеленський не відкидає походу на другий термін.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не вистачить одного президентського терміну для втілення замисленого.

 

Про це Зеленський сказав на пресовій конференції у середу, інформує видання ЛІГА.net.

 

 

Так, відповідаючи на питання, чи достатньо йому одного президентського терміну, щоби виконати всі обіцянки, котрі він дав українцям рік тому, Зеленський сказав: "Я не знаю. Чесно кажучи. Щиро, однієї не вистачить".

 

Відповідаючи на зауваження, що кандидатом Зеленський обіцяв іти тільки на один термін, Президент відповів: "Я подумаю. Про обіцянку йти на один термін – як скажете. Як скаже народ України. Я думаю, будь-який Президент, який має відсоток 10, 15 або 16 на початок будь-якої кампанії, якщо у нього такий відсоток, не має права йти в Президенти України. Це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як говорив", – сказав Зеленський.

 

Він додав, що "робота складна, спасибі ніхто не скаже". "Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати. Буду думати. У мене є чим думати", – додав Зеленський.

 

20.05.2020

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