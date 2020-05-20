108 тисяч хабара: у Львові затримали чиновника Держпраці.


Працівника ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» затримали на отриманні 108 000 грн хабара. За ці гроші чиновник обіцяв м’якше покарання за порушення, виявлені на одному зі львівських підприємств, – повідомила очільниця прокуратури Львівської області Ірина Діденко.

 

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

 

Посадовець дізнався, що фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному зі львівських підприємств і вирішив скористатися становищем, щоб «підзаробити».

 

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

 

Як з’ясували правоохоронці, під час проведення перевірки 68-річний львів’янин запропонував керівництву підприємства «позитивно» вплинути на рішення щодо притягнення їх до покарання за виявлені порушення охорони праці. За 108 тисяч гривень чиновник пообіцяв, що до відповідальних осіб підприємства буде застосовано найбільш м’яке покарання, передбачене за виявлені порушення.

 

 

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

 

Працівника держпідприємства затримали «на гарячому». Йому інкримінують ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

 

20.05.2020

До теми

Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20 | | Наука
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20 | | Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20 | | Наука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20 | | Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20 | | Минуле
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20 | | Штука
Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.