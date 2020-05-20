108 тисяч хабара: у Львові затримали чиновника Держпраці.



Працівника ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» затримали на отриманні 108 000 грн хабара. За ці гроші чиновник обіцяв м’якше покарання за порушення, виявлені на одному зі львівських підприємств, – повідомила очільниця прокуратури Львівської області Ірина Діденко.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Посадовець дізнався, що фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному зі львівських підприємств і вирішив скористатися становищем, щоб «підзаробити».

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Як з’ясували правоохоронці, під час проведення перевірки 68-річний львів’янин запропонував керівництву підприємства «позитивно» вплинути на рішення щодо притягнення їх до покарання за виявлені порушення охорони праці. За 108 тисяч гривень чиновник пообіцяв, що до відповідальних осіб підприємства буде застосовано найбільш м’яке покарання, передбачене за виявлені порушення.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Працівника держпідприємства затримали «на гарячому». Йому інкримінують ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.