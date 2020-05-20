За добу на коронавірус занедужало 354 особи, одужало – 323.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 354 випадки коронавірусної хвороби – на 94 випадки більше, аніж днем раніше, водночас, на 52 випадки менше, аніж попереднього тижня аналогічного дня.
Загалом в Україні підтверджено 19230 випадків COVID-19, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.
Упродовж минулої доби померло 16 осіб. Загальне число летальних випадків зросло до 564.
За час пандемії одужало 5955 осіб; 323 – упродовж минулої доби.
Серед інфікованих 3757 – медики. 27 медпрацівників померло.
20.05.2020