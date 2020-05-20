Партія Макрона втратила більшість в парламенті.

Це свідчить про невпинне падіння рейтингу популярності президента Франції.

Матьє Орфелен (на моніторі), Емманюель Макрон

Партія «Вперед, Республіко!» (La République En Marche) президента Франції Емманюеля Макрона втратила абсолютну більшість місць в нижній палаті парламенту, Національних зборах. Це сталося після того, як про вихід з пропрезидентської фракції оголосили 17 депутатів – повідомив телеканал Euronews. Депутати-ренеґати створили нову парламентську групу під назвою «Екологія, демократія, солідарність» (Écologie Démocratie Solidarité). Її очолив депутат Матьє Орфелен (Matthieu Orphelin).

Тепер у фракції «Вперед, Республіко!» залишилося тільки 288 депутатів, тоді як два роки тому їх було 314. Відтак для абсолютної більшості в Національних зборах макроністам тепер бракує одного депутата. На щастя для президента, його ініціативи в парламенті майже завжди підтримує фракція депутатів-центристів «Демократичний руху» (MoDem), яка налічує 46 депутатів. Тому слід очікувати, що Національні збори й надалі підтримуватимуть Макрона в ключових питаннях.

Тим не менше, вихід з пропрезидентської фракції 17-ти депутатів недвозначно демонструє важливий симптом – падіння популярності глави держави. За останні два роки цьому сприяв скандал через брутальну поведінку охоронця Макрона Александра Беналли (Alexandre Benalla), а потім масові протести руху «жовтих камізельок» та спротив запропонованому урядом проєкту пенсійної реформи. Коронавірусна пандемія і пов'язані з нею карантинні заходи також не сприяли зростанню популярності Емманюеля Макрона.

Водночас на тлі карантину почала зростати популярність прем'єр-міністра Едуара Філіпа (Édouard Philippe). Про це свідчать травневі опитування громадської думки. Якщо Макрон таки зважиться відправити главу уряду до демісії, як прогнозує багато експертів, то це може ще більше підірвати позиції президента.