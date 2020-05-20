Партія Макрона втратила більшість в парламенті.

Це свідчить про невпинне падіння рейтингу популярності президента Франції.

 

           Матьє Орфелен (на моніторі),  Емманюель Макрон

 

Партія «Вперед, Республіко!» (La République En Marche) президента Франції Емманюеля Макрона втратила абсолютну більшість місць в нижній палаті парламенту, Національних зборах. Це сталося після того, як про вихід з пропрезидентської фракції оголосили 17 депутатів – повідомив телеканал Euronews. Депутати-ренеґати створили нову парламентську групу під назвою «Екологія, демократія, солідарність» (Écologie Démocratie Solidarité). Її очолив депутат Матьє Орфелен (Matthieu Orphelin).

 

Тепер у фракції «Вперед, Республіко!» залишилося тільки 288 депутатів, тоді як два роки тому їх було 314. Відтак для абсолютної більшості в Національних зборах макроністам тепер бракує одного депутата. На щастя для президента, його ініціативи в парламенті майже завжди підтримує фракція депутатів-центристів «Демократичний руху» (MoDem), яка налічує 46 депутатів. Тому слід очікувати, що Національні збори й надалі підтримуватимуть Макрона в ключових питаннях.

 

Тим не менше, вихід з пропрезидентської фракції 17-ти депутатів недвозначно демонструє важливий симптом – падіння популярності глави держави. За останні два роки цьому сприяв скандал через брутальну поведінку охоронця Макрона Александра Беналли (Alexandre Benalla), а потім масові протести руху «жовтих камізельок» та спротив запропонованому урядом проєкту пенсійної реформи. Коронавірусна пандемія і пов'язані з нею карантинні заходи також не сприяли зростанню популярності Емманюеля Макрона.

 

Водночас на тлі карантину почала зростати популярність прем'єр-міністра Едуара Філіпа (Édouard Philippe). Про це свідчать травневі опитування громадської думки. Якщо Макрон таки зважиться відправити главу уряду до демісії, як прогнозує багато експертів, то це може ще більше підірвати позиції президента.

20.05.2020

До теми

Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20 | | Наука
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20 | | Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20 | | Наука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20 | | Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20 | | Минуле
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20 | | Штука
Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.