Уряд на своєму засіданні в середу планує зняти заборону на літургії.

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 20 травня, планує нові кроки задля послаблення карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у telegram.

"Ми розглянемо питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²)", – повідомив голова уряду.

Кабмін також розгляне можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, "якщо це дозволятиме епідемічна ситуація". "Щодо цього ми працюватимемо спільно з місцевою владою", – прокоментував Шмигаль.