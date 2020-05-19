На в’їздах у Кременець встановили поліцейські пости.

Від сьогодні, 19 травня, й до особливого розпорядження у межах міста Кременець на Тернопіллі працюватимуть два поліцейські пости. Додаткових заходів безпеки вирішили вжити, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, – повідомили в ГУ НП у Тернопільській області.

Пости працюватимуть щоденно з сьомої години ранку й до десятої вечора. Пост №1 встановили на автодорозі М-19 «Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече» (перехрестя вулиць Дубенська та Піщана в м. Кременець). Пост №2 працює на перехресті доріг М-19 та Р-26 «Острог – Кременець» у м. Кременець.

На постах позмінно патрулюватимуть по двоє поліцейських.

Як розповів заступник начальника ГУ НП у Тернопільській області Михайло Білецький, у місто пропускатимуть легкові автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Інші транспортні засоби муситимуть обʼїжджати місто.

Правоохоронці також проводитимуть профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами, розповідатимуть їм про важливість дотримання запроваджених обмежень і, в разі потреби, надаватимуть допомогу в межах своєї компетенції.

Поліцейські також посилюють превентивну роботу в райцентрі. У місті працюватимуть автопатрулі, які стежитимуть за дотримання вимог карантину з боку суб’єктів господарювання, місцевих мешканців. Вимоги незмінні: носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції, недопущення скупчення великої кількості людей. Також поліцейські просять жителів Кременця без потреби не відвідувати громадських місць.

Фото: volynpost.com

Кременецький район є лідером на Тернопіллі за кількістю хворих на COVID-19: тут зафіксовано 359 випадків захворювання. 99 людей уже одужали, шість померли. У самому Кременці, за даними Національної служби здоров'я України, виявлено 69 хворих. Протягом минулої доби в Тернопільській області не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус, за попередні дві доби коронавірус виявили у 6 мешканців Кременця.