СБУ зацікавилася інтерв'ю Гордона із Гіркіним.

 

Служба безпеки України заявила, що детально проаналізує інтерв'ю, котре скандальний український журналіст Дмитро Гордон узяв у воєнного злочинця Ігоря Гіркіна й спробує використати його у доказовій базі в розслідуванні.

 

Про це йдеться в коментарі СБУ

 

 

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави", – йдеться у повідомленні.

 

Водночас, СБУ не висловлює претензій до самого Гордона.

 

18 травня на ютюб-каналі "Гордон" вийшло кількагодинне інтерв'ю з російським офіцером Ігорем гіркіним (прізвисько "Стрєлков"), який брав участь у операції "русская вєсна" в Криму, керував захопленням Слов'янська й формував першими бандитськими угрупуваннями на Донбасі. Раніше Гіркін зізнавався у вбивствах українських військовиків. Він є одним із чотирьох обвинувачених, котрим прокуратура Нідерландів офіційно інкримінує збиття літака рейсу MH17.

 

Іще раніше Дмитро Гордон узяв інтерв'ю в очільниці прокуратури кримської окупаційної адміністрації Наталії Поклонської.

 

Увечері в понеділок під редакцією "Гордона" зібралася акція протесту через інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків. Дмитро Гордон назвав ці акції "незаконними". "Відповідальність на кожному з вас", – пригрозив він.

 

Гордон стверджує, що його інтерв'ю з учасниками російської агресії проти України проходили "у співдружності" з українськими спецслужбами. "Ці інтерв'ю ніколи до цього ніхто не робив і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Наталію Поклонську, ні Ігоря Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України", – хвалиться Дмитро. Він стверджує, що флешки зі записами "вже в Гаазі".

 

19.05.2020

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