Еміне Джапарову призначають на посаду першої заступниці міністра в МЗС.

Еміне Джапарову призначать першою заступницею міністра закордонних справ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цю інформацію також підтвердив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками кримськотатарської громади.

Зі слів Кулеби, посада першого заступника – це особлива посада в системі. "У її портфоліо буде не лише Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого", – повідомив пан Дмитро.

Еміне Джапарова підтвердила: основними напрямками стане кримська політика та публічна дипломатія.

"Звісно, призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду є першим в історії нашої держави. Так, це є відповідний сигнал... Точно знаю, що працюватиму по совісті та докладу максимальних зусиль, аби мати практичні результаті діяльності", – прокоментувала Еміне.

Еміне Джапаровій 37 років.

Перший досвід роботи на державній службі отримала ще в 2002-2003 роках, у час навчання в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, коли працювала помічницею з питань національних меншин у службі першого віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань.

У 2008-2010 рр. працювала аташе по посаді третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.

З 2011 року почала займатися журналістикою. До 2014 працювала ведучою, автором програм на кримськотатарському телеканалі ATR, відтак – на "Радіо Свобода".

У 2015-2016 рр. працювала радницею міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму.

20 квітня 2016 року призначена на посаду першої заступниці міністра інформаційної політики України. У вересні 2019 року демісувала.