Еміне Джапарову призначають на посаду першої заступниці міністра в МЗС.

 

Еміне Джапарову призначать першою заступницею міністра закордонних справ.

 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цю інформацію також підтвердив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками кримськотатарської громади.

 

 

Зі слів Кулеби, посада першого заступника – це особлива посада в системі. "У її портфоліо буде не лише Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого", – повідомив пан Дмитро.

 

Еміне Джапарова підтвердила: основними напрямками стане кримська політика та публічна дипломатія. 

 

"Звісно, призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду є першим в історії нашої держави. Так, це є відповідний сигнал... Точно знаю, що працюватиму по совісті та докладу максимальних зусиль, аби мати практичні результаті діяльності", – прокоментувала Еміне.

 

Еміне Джапаровій 37 років. 

 

Перший досвід роботи на державній службі отримала ще в 2002-2003 роках, у час навчання в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, коли працювала помічницею з питань національних меншин у службі першого віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань.

 

У 2008-2010 рр. працювала аташе по посаді третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.

 

З 2011 року почала займатися журналістикою. До 2014 працювала ведучою, автором програм на кримськотатарському телеканалі ATR, відтак – на "Радіо Свобода".

 

У 2015-2016 рр. працювала радницею міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму.

 

20 квітня 2016 року призначена на посаду першої заступниці міністра інформаційної політики України. У вересні 2019 року демісувала.

 

19.05.2020

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