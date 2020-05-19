В Україні зафіксовано найменше зростання COVID-19 за півтора місяця.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 260 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімальне значення за півтора місяця. Попереднього разу українські лабораторії фіксували нижчий показник іще 18 квітня (261 діагноз); відтоді число нововиявлених випадків не опускалося нижче за 300.
Загальне число випадків коронавірусної хвороби зросло до 18616, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, упродовж минулої доби померло 13 людей. Загальне число померлих – 548.
Госпіталізації потребувало 5978 осіб; для 245 пацієнтів застососували апарат штучної вентиляції легенів.
Станом на ранок 19 травня одужало 5632 людей.
Серед інфікованих 3696 – медики. Померло 27 медпрацівників.
19.05.2020