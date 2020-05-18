Галицькі хроніки COVID-19: 18 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3368 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 3 (із 213 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській і 47 (зі 194 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській, це найбільша кількість нових виявлених випадків за добу по Україні.
Окрім того, у Львівській області цієї доби підтвердили коронавірус у львів'янина, який помер 13 травня, а також у мешканця Старого Самбора, який помер 14 травня. Також померла жінка з Турки, в якої було діагностовано коронавірус. Смертність від covid-19 у Галичині зараз становить 3,6%.
За минулу добу кількість діагностованих випадків covid-19 зросла у Львівській області на 4,5%, у Івано-Франківській – на 0,9%, а у Тернопільській – на 0,3%.
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1318 осіб. За минулу добу – 30: 21 – у Тернопільській області та 9 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:30): 1081 випадок, 3 нові
Монастириський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:30): 1066 випадків, 47 нових
м. Львів – 29 осіб
Самбірський район – 1 особа
Городоцький район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Яворівський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 1 особа
Пустомитівський район – 2 особи
Радехівський район – 1 особа
м. Червоноград – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:30): 1221 випадок, 11 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 18 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.05.2020