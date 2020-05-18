Галицькі хроніки COVID-19: 18 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3368 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 3 (із 213 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській і 47 (зі 194 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській, це найбільша кількість нових виявлених випадків за добу по Україні.

 

Окрім того, у Львівській області цієї доби підтвердили коронавірус у львів'янина, який помер 13 травня, а також у мешканця Старого Самбора, який помер 14 травня. Також померла жінка з Турки, в якої було діагностовано коронавірус. Смертність від covid-19 у Галичині зараз становить 3,6%.

 

 

За минулу добу кількість діагностованих випадків covid-19 зросла у Львівській області на 4,5%, у Івано-Франківській – на 0,9%, а у Тернопільській – на 0,3%.

 

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1318‬ осіб. За минулу добу – 30: 21 – у Тернопільській області та 9 – у Львівській. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 травня (09:30): 1081 випадок, 3 нові

Монастириський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 



18 травня (09:30): 1066 випадків, 47 нових

м. Львів – 29 осіб

Самбірський район – 1 особа

Городоцький район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

Пустомитівський район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

м. Червоноград – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 травня (09:30): 1221 випадок, 11 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 18 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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