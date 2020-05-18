США і Німеччина обговорили питання протистояння російській аґресії в Україні.

Обговорення відбулося в ході телефонату між главами зовнішньополітичних відомств обох держав.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео в понеділок, 18 травня, провів телефонні перемовини з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Серед тем, які обговорили лідери дипломатичних служб обох країн: подолання пандемії коронавірусу COVID-19, події в Ірані та Україні.

«Чудова була сьогодні телефонна розмова з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Ми обговорили нашу відповідь на COVID-19 та події в Ірані та Україні. Німеччина є важливим союзником у вирішенні проблем безпеки та просуванні глобального миру та безпеки», – написав Майк Помпео на своїй офіційній сторінці у Twitter за результатами розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Речник Держдепартаменту США Морґану Ортаґус (Morgan Ortagus), підбиваючи підсумки телефонної розмови, опублікував таке повідомлення на офіційному сайті відомства: «Державний секретар США Майкл Помпео сьогодні розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Секретар Помпео та міністр закордонних справ Маас обговорили поточні зусилля для боротьби з COVID-19. Секретар та міністр закордонних справ також обговорили американсько-німецьку координацію щодо низки глобальних викликів для протидії перманентній аґресії Росії проти України та протистоянню дестабілізуючим діям Ірану на Близькому Сході».