У Франківську відкрили перший в Україні стаціонарний парк диск-гольфу.

 

У парку ім. Т. Шевченка в Івано-Франківську встановили стаціонарне обладнання для гри у диск-гольф. Відтепер тут можна буде проводити і любительські ігри, і професійні турніри. Про це повідомили в КП «Центр розвитку міста та рекреації».

 

Фото: facebook.com/DiscGolfClubUkraine

 

Проєкт реалізували за підтримки грантової програми Urban Space 100, ГО «Світло змін» і Диск-гольф клубу Івано-Франківська. Проєкт став одним з переможців грантової програми в січні й отримав грант 54 000 гривень. Завдяки фінансуванню Urban Space 100 покрито витрати на купівлю дев'яти стаціонарних кошиків для диск-гольфу.

 

Фото: facebook.com/recreation.if.ua

 

Диск-гольф – спортивна гра з використанням дисків фрізбі. Учасники проходять дистанцію на паркових або лісопаркових ландшафтах. На кожному етапі необхідно влучити диском у кошик на кшталт того, як гравці у гольф заганяють м'яч у лунку. Гра триває 9 або 18 раундів. Перемагає той, хто проходить дистанцію за найменшу кількість влучних кидків.

 

Для участі в грі не потрібно особливої фізичної підготовки, вона доступна для людей різного віку. Щоб почати грати у диск-гольф, необхідно лише кілька дисків і спеціальні металеві кошики, встановлені на певній відстані.  

 

Фото: prykarpattya.org

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Urban Space 100- це спільний проєкт платформи "Тепле Місто" та компанії "23 ресторани". Urban Space 100 – це соціальне підприємство у форматі ресторану з крамницею, книгарнею та громадським простором, який об’єднує людей на подіях різного формату: публічні дискусії, презентації, громадські обговорення, воркшопи, відкриті лекції, творчі вечори. Також у ресторані розташована прозора студія Urban Space Radio.

 

Urban Space 100 було відкрито 27 грудня 2014 року. Відкриття Urban Space 100 профінансували 100 засновників у рівних частках. Ресторан працює та генерує прибуток, що спрямовують винятково на реалізацію некомерційних проєктів з розвитку Івано-Франківська. Рішення про те, які проєкти підтримати, ухвалюють засновники ресторану.

 

Операційне управління Urban Space 100 забезпечує управлінська компанія, яка за необхідності може змінюватися.

 

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