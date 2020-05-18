У Франківську відкрили перший в Україні стаціонарний парк диск-гольфу.

У парку ім. Т. Шевченка в Івано-Франківську встановили стаціонарне обладнання для гри у диск-гольф. Відтепер тут можна буде проводити і любительські ігри, і професійні турніри. Про це повідомили в КП «Центр розвитку міста та рекреації».
Фото: facebook.com/DiscGolfClubUkraine
Проєкт реалізували за підтримки грантової програми Urban Space 100, ГО «Світло змін» і Диск-гольф клубу Івано-Франківська. Проєкт став одним з переможців грантової програми в січні й отримав грант 54 000 гривень. Завдяки фінансуванню Urban Space 100 покрито витрати на купівлю дев'яти стаціонарних кошиків для диск-гольфу.
Фото: facebook.com/recreation.if.ua
Диск-гольф – спортивна гра з використанням дисків фрізбі. Учасники проходять дистанцію на паркових або лісопаркових ландшафтах. На кожному етапі необхідно влучити диском у кошик на кшталт того, як гравці у гольф заганяють м'яч у лунку. Гра триває 9 або 18 раундів. Перемагає той, хто проходить дистанцію за найменшу кількість влучних кидків.
Для участі в грі не потрібно особливої фізичної підготовки, вона доступна для людей різного віку. Щоб почати грати у диск-гольф, необхідно лише кілька дисків і спеціальні металеві кошики, встановлені на певній відстані.
Фото: prykarpattya.org
18.05.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Urban Space 100- це спільний проєкт платформи "Тепле Місто" та компанії "23 ресторани". Urban Space 100 – це соціальне підприємство у форматі ресторану з крамницею, книгарнею та громадським простором, який об’єднує людей на подіях різного формату: публічні дискусії, презентації, громадські обговорення, воркшопи, відкриті лекції, творчі вечори. Також у ресторані розташована прозора студія Urban Space Radio.
Urban Space 100 було відкрито 27 грудня 2014 року. Відкриття Urban Space 100 профінансували 100 засновників у рівних частках. Ресторан працює та генерує прибуток, що спрямовують винятково на реалізацію некомерційних проєктів з розвитку Івано-Франківська. Рішення про те, які проєкти підтримати, ухвалюють засновники ресторану.
Операційне управління Urban Space 100 забезпечує управлінська компанія, яка за необхідності може змінюватися.