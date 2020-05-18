У Франківську відкрили перший в Україні стаціонарний парк диск-гольфу.

У парку ім. Т. Шевченка в Івано-Франківську встановили стаціонарне обладнання для гри у диск-гольф. Відтепер тут можна буде проводити і любительські ігри, і професійні турніри. Про це повідомили в КП «Центр розвитку міста та рекреації».

Фото: facebook.com/DiscGolfClubUkraine

Проєкт реалізували за підтримки грантової програми Urban Space 100, ГО «Світло змін» і Диск-гольф клубу Івано-Франківська. Проєкт став одним з переможців грантової програми в січні й отримав грант 54 000 гривень. Завдяки фінансуванню Urban Space 100 покрито витрати на купівлю дев'яти стаціонарних кошиків для диск-гольфу.

Фото: facebook.com/recreation.if.ua

Диск-гольф – спортивна гра з використанням дисків фрізбі. Учасники проходять дистанцію на паркових або лісопаркових ландшафтах. На кожному етапі необхідно влучити диском у кошик на кшталт того, як гравці у гольф заганяють м'яч у лунку. Гра триває 9 або 18 раундів. Перемагає той, хто проходить дистанцію за найменшу кількість влучних кидків.

Для участі в грі не потрібно особливої фізичної підготовки, вона доступна для людей різного віку. Щоб почати грати у диск-гольф, необхідно лише кілька дисків і спеціальні металеві кошики, встановлені на певній відстані.

Фото: prykarpattya.org