Уряд створив державне підприємство для реінтеґрації Донбасу.

Український уряд оголосив про створення державного підприємства "Реінтеграція і відновлення", покликаного формально заопікуватися проєктами, котрі супроводжуватимуть процес повернення Донбасу.

Про це повідомив віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже зареєстрували перше наше державне підприємство, яке так і називається: "Реінтеграція і відновлення". І перше завдання цього держпідприємства – наші контрольні пункти в'їзду-виїзду, які всі розрізнені з точки зору балансоутримувача, зібрати в одному місці для ефективного управління", – сказав Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що Міністерство реінтеграції має бути відомством не вертикального, а горизонтального кшталту.

"Це потроху і освіта, і охорона здоров'я, і інфраструктура, і соціальна політика. Але водночас завдання відновити території Донецької та Луганської областей, які підконтрольні сьогодні Україні та постраждали. А після того, як Україна вийде на кордони з Російською Федерацією, звісно, всю територію, яка розграбована і сьогодні тимчасово окупована, – частину Донецької та Луганської областей і Крим", – зазначив він.