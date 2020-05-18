В Україні діагностували найменше випадків COVID-19 за місяць.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 325 випадків коронавірусної хвороби – мінімальне значення за цілий місяць. Попереднього разу українські лабораторії фіксували нижчий показник іще 18 квітня (261 діагноз); відтоді число нововиявлених випадків не опускалося нижче за 300.
Загальне число випадків коронавірусної хвороби зросло до 18616, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, упродовж минулої доби померла 21 людина. Загальне число померлих – 535.
Госпіталізації потребувала 5871 особа; для 240 пацієнтів застососували апарат штучної вентиляції легенів.
Станом на ранок 18 травня одужало 5276 людей.
Серед інфікованих 3650 – медики. Померло 27 медпрацівників.
18.05.2020