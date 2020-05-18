В Афганістані скінчилося «двопрезидентство».

Політичні конкуренти підписали угоду про розподіл влади.

 

 

Президент Афганістану Ашраф Ґані підписав угоду про розподіл влади зі своїм політичним конкурентом Абдуллою Абдуллою. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Таким чином було покладено край ситуації, коли дві особи називали себе главою держави.

 

Нагадаємо, що після президентських виборів, які відбулися у вересні минулого року, відразу два кандидати склали президентську присягу. Про перемогу заявив як чинний президент Ашраф Ґані, так і прем'єр-міністр країни Абдулла Абдулла. Центральна виборча комісія Афганістану заявила, що на виборах з невеликим відривом переміг Ґані, але Абдулла не визнав цих результатів і назвав голосування сфальшованим. У березня 2020 року і Ґані, і Абдулла одночасно провели церемонії інавгурації.

 

Двовладдя в Афганістані викликало особливе невдоволення в США. Абдулла і Ґані не змогли домовитися навіть після березневого візиту до Кабула американського державного секретаря Майка Помпео, котрий намагався допомогти їм укласти угоду. Відтак Вашінґтон заявив, що через цей конфлікт допомогу США Афганістану на суму один мільярд доларів буде заморожено.

 

Тож афганським політикам довелося домовлятися. Зараз вони підписали угоду, згідно з якою президентом залишається Ґані, але Абдулла отримує право призначити в уряд таке ж число міністрів, як глава держави. Таким чином в Афганістані відновлюється приблизно той же баланс влади, що існував до президентських виборів. Перемовини між двома політиками про те, як між ними розподіляться сфери впливу, тривають.

18.05.2020

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