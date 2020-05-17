Реальний ВВП упав на 1,5% у порівнянні з торішнім.

 

Реальний ВВП України у першому кварталі 2020 року знизився на 1,5% у порівнянні з першим кварталом 2019 року.

 

Про це йдеться в оперативних даних, оприлюднених Державною службою статистики України.

 

Згідно з даними Держстату, скорочення ВВП у порівнянні з попереднім кварталом становило з урахуванням сезонного чинника 0,8%.

 

Станом на квітень Нацбанк оцінював падіння ВВП України в першому кварталі у 0,5%, а Мінекономіки – у 1,2%.

 

Нацбанк прогнозує, що за рік ВВП скоротиться на 5%.

 

Уряд очікує падіння економіки України цього року на 4,8%.

 

17.05.2020

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