Кризовий бюджет: Верховна Рада збільшила дефіцит утричі.

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2020 рік, котрі передбачають зміну видатків у зв'язку з поширенням COVID-19. Бюджетні зміни принесуть збільшення бюджетного дефіциту втричі – до 298 млрд грн.

Про це повідомила аґенція УНІАН.

За ухвалення законопроєкту №3279-д проголосували 249 депутатів.

Згідно з текстом проєкту, після внесення змін доходи держбюджету становитимуть 975,8 млрд грн, видатки – 1,266 трлн грн, граничний обсяг дефіциту – 298,4 млрд грн, обсяг державного боргу – 2,387 трлн грн.

Презентуючи проєкт, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав його пріоритетом фінансування боротьби з коронавірусом: напрацювання передбачають підвищення видатків на медицину на 16,4 млрд грн, пенсійного забезпечення – на 29,7 млрд грн, соціальних витрат – на 19,5 млрд грн.

"Це додаткові виплати медпрацівникам, які рятують українців, закупівля медичного обладнання, виплати українцям, які втратили роботу через коронавірус, надання грошової допомоги сім'ям медпрацівників», – пояснив Шмигаль. Своєю чергою депутат Олександр Трухін від імені комітету з питань бюджету закликав депутатів ухвалити законопроєкт за основу і в цілому як закон. «Вважаємо цей проєкт збалансованим, який повністю відповідає цілям і завданням Верховної Ради України. Уряд його зможе виконати. Ми закликаємо вас підтримати цей проєкт бюджету", – сказав він.

Шмигаль заявив, що проєкт передбачає програми підтримки регіонів і аграріїв, культури, освіти, а також фінансування армії в колишніх обсягах.

Народні депутати від опозиції розкритикували бюджетні зміни, пропоновані урядом.

"Що ж, вітаю в поліцейській державі... Бюджет скорочено для освіти, культури, а в місцевого самоврядування взагалі мінус 33,5 мільярда видатків. Зате є дотації олігархам-аграріям та вугільним баронам. Ви "здивуєтесь", але бюджет Авакова лишився практично недоторканий", – прокоментував Роман Лозинський ("Голос").

Лозинський зазначив, що задля виконання бюджету "Слугам народу" доведеться піти на прийняття закону про захист "Приватбанку". "Схема доходів та видатків базується на тому, що Україна обов’язково отримає фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Але МВФ заявляв про чітку передумову: прийняття "антиколомойського" закону про банки. Цей закон заблоковано завдяки 16000+ правок, з яких майже 14 тис. – від депутатів, обраних за списками пропрезидентської партії", – констатував він.