"Шокують масштаби злочинів": Зеленський засудив масакру в Биківні.

 

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" і засудив злочини проти людяності.

 

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

 

 

Президент поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента. Також Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.

 

"Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа, абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі", – прокоментував Президент.

 

Зеленський сказав, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все для неповторення подібних злочинів. "У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом", – заявив керівник держави.

 

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