Театром по тоталітаризмові – у Львові стартує фестиваль «Кіт Ґаватовича».

У середу, 2 вересня, у Львові розпочався V театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича», у межах якого відбуватимуться вистави, екскурсії, лекції та покази світових опер просто неба. Цього року всі мистецькі заходи об'єднані непростою темою «Тоталітарні особистості», – повідомили організатори.

Для детального перегляду клацніть на зображення. Фото www.facebook.com/kitgavatovycha

Підґрунтям для обрання саме такої теми стало те, що у багатьох країнах, посилаючись на пандемію коронавірусу, влада змінює законодавство, звужуючи й обмежуючи права і свободи громадян.

У межах фестивалю «Кіт Ґаватовича» у просторі LemStation відкриється авторська виставка про Леся Курбаса від Олександра Грехова, її доповнить лекція про митця від Романа Лаврентія.

Запланована прем'єра створеної спеціально для фестивалю вистави за участі лише підлітків «Декалог» молодого режисера Ростислави Лози, дискусії про табу театру від «Освітнього центру з прав людини» та спеціальні лекції від людей спротиву сьогодні – Тетяни Микитенко, засновниці блогу «Рагулі», та Павла Гудімова, який готує лекцію про сучасне мистецтво.

2, 3 та 5 вересня відвідувачі можуть взяти участь у безкоштовних екскурсіях про сильних особистостей історичного району міста Підзамче, де у часи Другої світової війни було сумнозвісне ґетто.

Офіційне відкриття відбудеться 4 вересня – керівник «Освітнього центру з прав людини» Володимир Бєглов прочитає лекцію «Особисті тоталітаризми». Цього ж дня у LemStation можна буде вперше наживо переглянути виставу «Стус: Перехожий» від київського незалежного театру «Дах».

Найбільше організатори чекають на трансляцію вистави від Білоруського театру 5 вересня, адже «ця вистава є вже не просто подією, а маніфестом історії, яка відбувається зараз».

«Для нас важливим є показати не лише чому погано повертатися до СРСР чи до будь-якого іншого тоталітарного режиму, а й розказати про особистостей, про тих, які боролися і борються проти системи. Власне це буде як маніфест постійної Весни Революції», – зазначила генеральна директорка ТФ «Кіт Ґаватовича» Єва Якубовська.

Для відвідування мистецьких заходів фестивалю необхідно попередньо зареєструватися онлайн, а також обовязково одягати захисні маски.