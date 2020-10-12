Дуда вшанував у Биківні пам’ять жертв Катині та нагадав про російську агресію.

 

Президент Польщі Анджей Дуда на 80-ті роковини Катинського злочину вшанував пам’ять польських офіцерів на території Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

 

Своїми враженнями Дуда поділився у twitter.

 

 

“Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу”, – йдеться у дописі, написаному українською мовою.

 

Як зазначає РАР, під час виступу у Биківні Дуда наголосив, що цей рік є знаковим з огляду на кілька річниць, які важливі для поляків, а також для польсько-українських відносин.

 

“Нинішній рік через це 80-річчя є винятковим, але він є винятковим також завдяки 100-річчю великої перемоги у Варшавській битві в 1920 році спільно з нашими українськими братами, союзниками проти більшовиків”, – заявив Дуда.

 

Він наголосив, що 100 років тому польські й українські солдати пліч-о-пліч боролися, аби відбити радянську навалу – і їм це вдалося.

 

Зі слів Дуди, польські історики переконані у тому, що Катинський злочин – розстріл кількох десятків тисяч польських офіцерів – був помстою Йосипа Сталіна за поразку більшовиків під Варшавою в 1920 році.

 

Польський лідер звернув увагу, що у Биківні також поховані тисячі українців, яких убив радянський режим, аби "знищити український народ, а тих, хто залишиться, підкорити до статусу рабів".

 

Дуда також указав, що Росія відібрала в України Крим та окупувала частини Луганської і Донецької областей. Він зазначив, що спільним обов’язком є “повернення в Україні та Європі тих кордонів, які повинні тут бути”, що відповідає міжнародному праву та справедливості.

 

Як пише інформаційна аґенція "Укрінформ", президент Польщі в неділю прибув з триденним візитом в Україну.

 

У понеділок відбудеться політична частина візиту. Анджей Дуда зустрінеться з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем і Дмитром Разумковим. Переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань в регіоні, у тому числі на Донбасі. Темою переговорів будуть також історичні питання.

 

Третій день візиту Дуди буде присвячений економічним питанням. У присутності президентів буде підписано дві угоди. Перша угода стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України. Водночас в Одесі буде підписано угоду про співпрацю між портами Одеси та Гданська.

 

12.10.2020

До теми

Коли штучний інтелект творить мистецтво
Дослідження аналізує, коли авторство визнають за штучним інтелектом і яку роль при цьому відіграє наділення ШІ людськими рисами.
11.10.20 | | Наука
Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20 | | Штука
Hôtel Beauséjour
Василь МАХНО
у святі яке–як знаєш–завжди з тобою: у порожньому домі – терпкість Merlot у дворі – цямрало іржаве відро переповнене дощовою водою
10.10.20 | | Дискурси
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах. 
09.10.20 | | Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20 | | Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
 Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20 | | Штука
Стрий. Магнолія. Кіно
Юлія Овсяник
Місто всіх перехресть стане містом-садом. У Стрию активно висаджують квітучі дерева, а його квітка-символ – магнолія – тепер героїня фільму.
08.10.20 | | Галичина
І дай жити іншим
Тарас Прохасько
Можна сказати так: пиши сам і дай читати іншим. Або: витрачай час і дай його витрачати іншим. Бо саме свідоме витрачання часу і є реальним життям.
08.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.