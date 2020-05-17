В Україні вже понад пів тисячі смертей від коронавірусу.

 

За час пандемії COVID-19 в Україні померло 514 людей. Поточна летальність коронавірусної хвороби становить 2,81%.

 

Згідно з недільним повідомленням Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, минулої доби в Україні померло 17 осіб. Упродовж доби виявили 433 нові випадки COVID-19. Загальне число випадків коронавірусної хвороби зросло до 18291.

 

 

Найбільше людей померло у Чернівецькій (102 летальних випадків) та Івано-Франківській (68) областях і в Києві (48).

 

У Харківській області померло 29 людей, у Львівській – 27, на Київщині – 26, на Рівненщині – 25, у Закарпатській області – 24, на Тернопіллі – 22.

 

Найвища летальність – в Івано-Франківській (5,62%), Чернігівській (5,56%) і Кіровоградській областях (4,51%).

 

Загалом медики зафіксували вже 5116 одужань від коронавірусної хвороби. Упродовж минулої доби зняли діагноз із 210 осіб.

 

Серед інфікованих – 3569 медиків. Померло 25 медичних працівників.

 

17.05.2020

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