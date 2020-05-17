У Німеччині відновлено матчі Бундесліги.

Вони, щоправда, проходять при порожніх глядацьких трибунах.

«Боруссія» 0:4 «Шальке 04»

16 травня відновився чемпіонат Німеччини з футболу – перший з великої європейської п'ятірки (Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія). Матчі пройшли при порожніх трибунах, але вже стали символом повернення Європи до нормального спортивного життя. Про це повідомило видання Tagesspiegel.

Поновлення чемпіонату Бундесліги в Німеччині після 63-х днів перерви стало можливим не тільки завдяки тому, що країна добре, в порівнянні з сусідами, справляється з пандемією коронавірусу, а й тому, що футбольна асоціація тут розробила максимально чіткий план повернення до спортивного життя. І уряд країни його схвалив.

Він передбачає регулярне тестування гравців і тренерів, дотримання ними максимально суворих санітарних правил, аж до натискання кнопок у ліфті ліктями. Також команди повинні виходити з підтрибунних приміщень по черзі. Запасні гравці в масках мають сидіти на відстані через крісло один від одного. Без масок можуть бути тільки тренери і польові гравці.

16 травня на дортмундському стадіоні Signal Iduna Park місцева «Боруссія» розгромила фінансово підтримувану Газпромом команду «Шальке 04» з Ґельзенкірхена. Футболісти «Боруссії», навіть святкуючи перемогу, намагалися дотримуватися соціальної дистанції й не наближатися один до одного ближче за два метри.

Команда «Ауґсбурґ» на своєму полі (стадіон SGL-Арена) програла з рахунком 1-2 «Вольфсбурґу». Цікаво, що на матчі в Ауґсбурзі не зміг бути присутнім головний тренер господарів Гайко Геррліх (Heiko Herrlich). Він порушив прийняті німецької лігою правила, вийшовши з готелю, куди команда заселяється перед грою, в супермаркет. І сам вирішив, що не має права бути присутнім на матчі.