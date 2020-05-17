У Німеччині відновлено матчі Бундесліги.

Вони, щоправда, проходять при порожніх глядацьких трибунах.

 

 

                              «Боруссія» 0:4 «Шальке 04»

 

16 травня відновився чемпіонат Німеччини з футболу – перший з великої європейської п'ятірки (Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія). Матчі пройшли при порожніх трибунах, але вже стали символом повернення Європи до нормального спортивного життя. Про це повідомило видання Tagesspiegel.

 

Поновлення чемпіонату Бундесліги в Німеччині після 63-х днів перерви стало можливим не тільки завдяки тому, що країна добре, в порівнянні з сусідами, справляється з пандемією коронавірусу, а й тому, що футбольна асоціація тут розробила максимально чіткий план повернення до спортивного життя. І уряд країни його схвалив.

 

Він передбачає регулярне тестування гравців і тренерів, дотримання ними максимально суворих санітарних правил, аж до натискання кнопок у ліфті ліктями. Також команди повинні виходити з підтрибунних приміщень по черзі. Запасні гравці в масках мають сидіти на відстані через крісло один від одного. Без масок можуть бути тільки тренери і польові гравці.

 

16 травня на дортмундському стадіоні Signal Iduna Park місцева «Боруссія» розгромила фінансово підтримувану Газпромом команду «Шальке 04» з Ґельзенкірхена. Футболісти «Боруссії», навіть святкуючи перемогу, намагалися дотримуватися соціальної дистанції й не наближатися один до одного ближче за два метри.

 

Команда «Ауґсбурґ» на своєму полі (стадіон SGL-Арена) програла з рахунком 1-2 «Вольфсбурґу». Цікаво, що на матчі в Ауґсбурзі не зміг бути присутнім головний тренер господарів Гайко Геррліх (Heiko Herrlich). Він порушив прийняті німецької лігою правила, вийшовши з готелю, куди команда заселяється перед грою, в супермаркет. І сам вирішив, що не має права бути присутнім на матчі.

 

17.05.2020

До теми

Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20 | | Штука
Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20 | | У світі
Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20 | | Штука
Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20 | | Наука
Львів виходить з карантину
Павло ПАЛАМАРЧУК
Крамниці, перукарні, кав'ярні – місто вирвалося на вулиці. Коронавірусна статистика в столиці Галичини не надто тішить, але львів'янам несила продовжувати самоізоляцію
14.05.20 | | Галичина
Клепсидра нескінченності
Віктор Палинський
Знання про мистецтво стимулюють вироблення вищих критеріїв для суспільних рецептів питань духу, творчої волі, естетики, а також механізмів розкриття етно-психологічних рис творчих досвідів.
14.05.20 | | Штука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Вловима мить
Марта Кузій-Андрущак
Ми цінуємо музику за те, що вона робить з нами, а не за знання, які дає. Ми вдячні вмілому виконавцю, який спрямовує на влучні кульмінації і веде неповторним шляхом.  
13.05.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.