Галицькі хроніки COVID-19: 17 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3307 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 73 нових інфікованих: 13 (із 435 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській і 50 (із 347 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. 

 

Таким чином впродовж цього тижня захворюваність на COVID-19 в Галичині зросла у 1,15 раза. Летальних випадків за добу не зафіксовано в жодній із трьох областей. Втім смертність у нас становить 3,5%.

 

 


За час пандемії у трьох областях загалом видужало 1288‬‬ осіб. За минулу добу – 87: 45 осіб на Івано-Франківщині, 31 – у Тернопільській області та 11 – у Львівській. 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 травня (09:30): 1078 випадків, 13 нових

м. Тернопіль –1 особа

Шумський район – 4 особи

Кременецький район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 травня (09:30): 1019 випадків, 50 нових

м. Львів – 28 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 травня (09:30): 1210 випадків, 10 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 17 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

17.05.2020

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