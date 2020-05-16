Галицькі хроніки COVID-19: 16 травня.


Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3234 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 44 нових інфікованих: 5 (із 376 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській і 27 (із 295 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. 

 

 

Таким чином впродовж тижня захворваність на Сovid-19 в Галичині зросла у 1,17 раза. Поточна смертність тримається на рівні 3,6%.

 

За добу чотири летальні випадки зафіксовано на Львівщині. (ЦГЗ України додав один смертельний випадок, про який у Львові повідомляли днем раніше) й один – на Івано-Франківщині.


За час пандемії у трьох областях загалом видужала ‭1201‬ людина. За минулу добу – 94: 23 особи на Івано-Франківщині, 65 у Тернопільській області та 6 у Львівській. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:30): 1065 випадків, 5 нових

Шумський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:30): 969 випадків, 27 нових, 4 летальних

Львів – 12 осіб,

Стрийський район – 2 особи,

Яворівський район – 4 особи,

Пустомитівський район – 2 особи,

Радехівський район – 2 особи,

Жовківський район – 2 особи,

Самбірський район – 2 особи,

Турківський район – 1 особа.

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:30): 1200 випадків, 12 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 16 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

16.05.2020

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