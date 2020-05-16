Число нових випадків COVID-19 підскочило за пів тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 528 нових випадків коронавірусної хвороби – максимальне значення за цей тиждень. Загалом у країні діагностували коронавірус вже у 17858 пацієнтів.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у суботу вранці.
Найбільше нових випадків припало на Київ – 153 інфікованих за добу. Напередодні у київському інтернаті виявили спалах коронавірусної хвороби (повідомлялося про 81 випадок серед мешканців і працівників).
Багато пацієнтів із коронавірусом також виявили у Київській (49 нових випадків), Чернівецькій (47) і Закарпатській (42) областях.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 497 осіб. Упродовж минулої доби померла 21 людина.
За добу виявили 433 одужання – рекорд! Загалом одужало вже 4906 пацієнтів.
Госпіталізації потребували 5669 осіб.
Серед інфікованих 3512 – медики. Внаслідок коронавірусу померло 25 медичних працівників.
16.05.2020