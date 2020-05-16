Число нових випадків COVID-19 підскочило за пів тисячі.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 528 нових випадків коронавірусної хвороби – максимальне значення за цей тиждень. Загалом у країні діагностували коронавірус вже у 17858 пацієнтів.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у суботу вранці.

 

 

Найбільше нових випадків припало на Київ – 153 інфікованих за добу. Напередодні у київському інтернаті виявили спалах коронавірусної хвороби (повідомлялося про 81 випадок серед мешканців і працівників).

 

Багато пацієнтів із коронавірусом також виявили у Київській (49 нових випадків), Чернівецькій (47) і Закарпатській (42) областях.

 

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 497 осіб. Упродовж минулої доби померла 21 людина.

 

За добу виявили 433 одужання – рекорд! Загалом одужало вже 4906 пацієнтів.

 

 

Госпіталізації потребували 5669 осіб.

 

Серед інфікованих 3512 – медики. Внаслідок коронавірусу померло 25 медичних працівників.

 

16.05.2020

До теми

Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20 | | У світі
Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20 | | Штука
Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20 | | Наука
Львів виходить з карантину
Павло ПАЛАМАРЧУК
Крамниці, перукарні, кав'ярні – місто вирвалося на вулиці. Коронавірусна статистика в столиці Галичини не надто тішить, але львів'янам несила продовжувати самоізоляцію
14.05.20 | | Галичина
Клепсидра нескінченності
Віктор Палинський
Знання про мистецтво стимулюють вироблення вищих критеріїв для суспільних рецептів питань духу, творчої волі, естетики, а також механізмів розкриття етно-психологічних рис творчих досвідів.
14.05.20 | | Штука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Вловима мить
Марта Кузій-Андрущак
Ми цінуємо музику за те, що вона робить з нами, а не за знання, які дає. Ми вдячні вмілому виконавцю, який спрямовує на влучні кульмінації і веде неповторним шляхом.  
13.05.20 | | Штука
Справжні віртуози коронавірусу
Клод Малюре
Вийти з карантину означає довіряти людям. Рішельє говорив: "Не треба всього боятися, але треба бути готовими до всього"
13.05.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.