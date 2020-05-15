Омбудсман допоможе в вивезенні дітей, народжених сурогатними матерями на карантині.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова спільно з представниками Міністерства закордонних справ і Державної міграційної служби домовилися про вивезення із України дітей, яких у період карантину народили сурогатні матері.

Про це омбудсман заявила на пресконференції у четвер, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Ми напрацювали дієвий механізм вирішення цієї проблеми. Оскільки це питання має гуманітарний характер, то батьки можуть звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб я допомогла їм вирішити це питання. Я, у свою чергу, звертаюся до МЗС і пропоную вирішити це питання, і вони видають такий документ", – сказала Денісова.

З її слів, перелік документів, які батькам слід надати омбудсману для вирішення проблеми, оприлюднять згодом.

Наразі на території України перебуває більше ста дітей, народжених сурогатними матерями під час карантину, поінформувала Денісова.

"Згідно з прогнозом, який у тому числі зробили у МОЗ України, якщо карантин буде продовжено, то таких дітей може бути уже не сотня, а вже майже тисяча. Тому потрібно напрацювати механізм, щоб батьки приїхали за своїми дітьми і повезли їх туди, де вони будуть виховуватися в родині", – наголосила Денісова.

Раніше на офіційному сайті київської клініки "Біотех" поширили відеоролик, на якому продемонстрували 46 дітей у київському готелі "Венеція", що були народжені сурогатними матерями; батьки-іноземці не можуть потрапити до дітей через закриті кордони.

Опікуни запевняють, що для дітей створили належні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку. На відео продемонстрували спеціально обладнані дитячі кімнати в готелі, персонал, який доглядає за малюками, годування тощо. Батьків щодня інформують про харчування дітей і особливості розвитку (як спала, чи набирає вагу тощо).

У п'ятницю Уповноважена з прав людини сама провідала дітей у готелі.

"На мій погляд, умови дійсно гарні, всі дітки доглянуті. Зараз якраз вони годують деяких дітей, по графіках, ми побачили, як це все записується у блокнотах, – на кожну дитинку заведено такий журнальчик, у яких написано, коли вона поїла, як її годують, як змінюється вага, які рекомендації у лікаря є, в тому числі навіть, коли вона сходила до туалету. Місць там достатньо, думаю, що вони можуть утримувати цих дітей, але краще, щоб діти, які тут народжені, щоб вони потрапили до своїх батьків", – сказала Денісова у коментарі журналістам.

З її слів, деяким із немовлят уже вже по 2-3 місяці.

Денісова не виключила, що Україна може заборонити сурогатне материнство для іноземців. Омбудсман повідомила: на початку поточного року до неї надійшов лист від Мін'юсту, у якому її повідомили про наявність застережень щодо можливих порушень прав людини під час надання послуг сурогатного материнства.

"Треба законодавчо врегулювати це питання. Ми не можемо прослідкувати, як дотримуються права громадян України, які виїжджають з батьками в інші держави, що далі відбувається. Треба вивчити питання, скільки таких дітей народжується в Україні, чи не є дитина жертвою... Потрібно вивчити цей процес з відповідним реагуванням. Може, взагалі розглянути питання, що сурогатне материнство може бути тільки для громадян України, а не іноземців", – зазначила омбудсман.