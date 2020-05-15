Число добових випадків коронавірусної хвороби зросло до 483.

Минулої доби в Україні виявили 483 нові випадки коронавірусної хвороби – на 61 більше, ніж минулої доби. Загальне число діагнозів COVID-19 зросло до 17330. Коронавірус діагностували у 1220 дітей.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 476 людей. Минулої доби зафіксовано 20 смертей (рекордний показник за час пандемії – 21 смерть).

Госпіталізації потребували 5488 осіб; для 225 пацієнтів застосовували апарат штучної вентиляції легенів.

Минулої доби одужало 330 пацієнтів. Загалом одужало 4473 людей.

Хворобу виявили у 3420 медиків. Померло 24 медпрацівники.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (84 за добу), Києві (56), Волинській (47), Харківській (44) і Львівській областях (38).