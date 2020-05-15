Число добових випадків коронавірусної хвороби зросло до 483.

 

Минулої доби в Україні виявили 483 нові випадки коронавірусної хвороби – на 61 більше, ніж минулої доби. Загальне число діагнозів COVID-19 зросло до 17330. Коронавірус діагностували у 1220 дітей.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

 

 

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 476 людей. Минулої доби зафіксовано 20 смертей (рекордний показник за час пандемії – 21 смерть). 

 

Госпіталізації потребували 5488 осіб; для 225 пацієнтів застосовували апарат штучної вентиляції легенів.

 

Минулої доби одужало 330 пацієнтів. Загалом одужало 4473 людей. 

 

Хворобу виявили у 3420 медиків. Померло 24 медпрацівники.

 

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (84 за добу), Києві (56), Волинській (47), Харківській (44) і Львівській областях (38).

 

15.05.2020

До теми

Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20 | | Штука
Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20 | | Наука
Клепсидра нескінченності
Віктор Палинський
Знання про мистецтво стимулюють вироблення вищих критеріїв для суспільних рецептів питань духу, творчої волі, естетики, а також механізмів розкриття етно-психологічних рис творчих досвідів.
14.05.20 | | Штука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Справжні віртуози коронавірусу
Клод Малюре
Вийти з карантину означає довіряти людям. Рішельє говорив: "Не треба всього боятися, але треба бути готовими до всього"
13.05.20 | | Дискурси
Новий консерватизм Дональда Трампа
Тодд ГАЙЗІНГА
Трамп — голосний дядько на різдвяній вечірці, який розповідає незграбний жарт, змушуючи людей думати: "Боже, що він говорить". Але краще подивіться, що він робить.
12.05.20 | | Галичина
Я не дзвонитиму...
Олександр Ірванець
Людина не любить визнавати свої помилки. І це тісно пов'язано з рівнем її культури й освіти: чим нижчий цей рівень, тим більш затято не хоче визнавати
12.05.20 | | Дискурси
Франків переклад «Анни Русинки»
Євген Нахлік
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.