Мистецькі заклади Львова відновлюватимуть роботу у 5 етапів

 

Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх впроваджуватимуть поступово, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон.

 

 

Зокрема, на першому етапі – у травні – стартувало пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. З 11 травня розпочали роботу три музеї просто неба: Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар.

 

Також у Львові запрацювали два автокінотеатри: на верхньому рівні паркінгу на ТВК «Південний» і біля «Арени Львів».

 

Фото: Павло Паламарчук

 

Окрім того, на травень у рамках 1 етапу виходу культури з карантину заплановано:

 

•          початок відновлення репетицій у театрах;

•          відкриття виставок просто неба;

•          відкриття вуличних експозицій.

 

Етап 2: червень

 

•          Відкриття медіатек і бібліотек (спершу абонемент, потім і зали коворкінгу)

•          Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)

•          Відкриття молодіжних центрів

•          Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, в парках)

•          Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей

•          Відкриття кінотеатрів просто неба

•          Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.

 

Фото: lviv.vgorode.ua

 

Етап 3: липень

 

•          Проведення концертів і театральних вистав на відкритому просторі

 

Етап 4: серпень

 

•          Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей

•          Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.

 

Етап 5: вересень

 

•          Відкриття музичних і мистецьких шкіл

•          Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії

•          Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок

•          Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок – на відкритому просторі – за обмеженої кількості людей і за окремим протоколом.

 

Нагадаємо, заклади культури у Львові не працюють уже два місяці, від 13 березня, коли в місті було заборонено всі масові заходи. 

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