Мистецькі заклади Львова відновлюватимуть роботу у 5 етапів

Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх впроваджуватимуть поступово, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон.
Зокрема, на першому етапі – у травні – стартувало пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. З 11 травня розпочали роботу три музеї просто неба: Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар.
Також у Львові запрацювали два автокінотеатри: на верхньому рівні паркінгу на ТВК «Південний» і біля «Арени Львів».
Фото: Павло Паламарчук
Окрім того, на травень у рамках 1 етапу виходу культури з карантину заплановано:
• початок відновлення репетицій у театрах;
• відкриття виставок просто неба;
• відкриття вуличних експозицій.
Етап 2: червень
• Відкриття медіатек і бібліотек (спершу абонемент, потім і зали коворкінгу)
• Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)
• Відкриття молодіжних центрів
• Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, в парках)
• Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей
• Відкриття кінотеатрів просто неба
• Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.
Фото: lviv.vgorode.ua
Етап 3: липень
• Проведення концертів і театральних вистав на відкритому просторі
Етап 4: серпень
• Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей
• Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.
Етап 5: вересень
• Відкриття музичних і мистецьких шкіл
• Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії
• Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок
• Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок – на відкритому просторі – за обмеженої кількості людей і за окремим протоколом.
Нагадаємо, заклади культури у Львові не працюють уже два місяці, від 13 березня, коли в місті було заборонено всі масові заходи.14.05.2020