Мистецькі заклади Львова відновлюватимуть роботу у 5 етапів

Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх впроваджуватимуть поступово, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон.

Зокрема, на першому етапі – у травні – стартувало пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. З 11 травня розпочали роботу три музеї просто неба: Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар.

Також у Львові запрацювали два автокінотеатри: на верхньому рівні паркінгу на ТВК «Південний» і біля «Арени Львів».

Фото: Павло Паламарчук

Окрім того, на травень у рамках 1 етапу виходу культури з карантину заплановано:

• початок відновлення репетицій у театрах;

• відкриття виставок просто неба;

• відкриття вуличних експозицій.

Етап 2: червень

• Відкриття медіатек і бібліотек (спершу абонемент, потім і зали коворкінгу)

• Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)

• Відкриття молодіжних центрів

• Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, в парках)

• Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей

• Відкриття кінотеатрів просто неба

• Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.

Фото: lviv.vgorode.ua

Етап 3: липень

• Проведення концертів і театральних вистав на відкритому просторі

Етап 4: серпень

• Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей

• Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.

Етап 5: вересень

• Відкриття музичних і мистецьких шкіл

• Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії

• Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок

• Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок – на відкритому просторі – за обмеженої кількості людей і за окремим протоколом.

Нагадаємо, заклади культури у Львові не працюють уже два місяці, від 13 березня, коли в місті було заборонено всі масові заходи.