Геокадастр: Пів мільйона українців померло, не діставши права продати землю.

 

Між 2000 і 2019 роками в Україні померло приблизно півтора мільйона осіб, які мали право володіння землею сільськогосподарського призначення, та не могли її продати через мораторій. Пів мільйона не мали спадкоємців.

 

Про це заявив голова Держгеокадастру Денис Башлик в інтерв'ю "Економічній правді".

 

 

"Ми за цими даними зверталися в Держстат і отримали дві відповіді. До 2019 року померло 800 тисяч пайовиків. Якщо ми говоримо про землі під мораторієм, то померло близько 1,5 мільйона осіб, 500 тисяч із них не мали спадкоємців", – сказав він.

 

Відтак, пів мільйона людей померло, так і не скориставшись правом отримати гроші за свою власність – паї перейшли у власність держави, а діти та онуки не отримали нічого.

 

Башлик повідомив, що не витребувані паї невдовзі виставляють на продаж.

 

"Безоплатна приватизація, аукціон. Якщо державна форма власності, намагаємося одразу виставляти на аукціон", – сказав він.

 

Зі слів чиновника, мінімальна ціна одного гектара сільськогосподарської землі після відкриття ринку землі становитиме 1 тисячу доларів.

 

"У 2018 році була проведена загальнонаціональна оцінка, і ми отримали нормативну оцінку. Середня ціна по Україні – 27 500 грн за га. Десь більше, десь менше, але вартість землі не може бути нижчою від нормативної оцінки", – прокоментував він.

 

14.05.2020

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