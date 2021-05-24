Зеленський заявив, що в Україні вкрали землі площею у два Крими.

 

Президент України Володимир Зеленський публічно підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який він назвав земельною конституцією.

 

 

"Закон №2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив", – сказав керівник держави під час конфренції у рамках форуму "Україна. 30", передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Зеленський наголосив, що цей закон остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. "Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці", – додав Президент України.

 

Він нагадав, що, окрім проєкту №2194 Верховна Рада затвердила також другий важливий закон для повноцінного старту прозорого ринку землі, – №2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. З його слів, це гарантія наповнення місцевих бюджетів і можливість кожного українця взяти участь в аукціоні та започаткувати своє фермерське господарство.

 

Зеленський заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення призвів до крадіжки земельних територій площею майже, як два півострови Крим, і Україна зробить усе для їх повернення.

 

"У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше", – ствердив Зеленський.

 

Зі слів Зеленського, попередня влада позбавила громадян України конституційного права власності на землю.

 

"Майже 20 років з боку влади було все що завгодно, окрім справ. Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на трибуні Верховної Ради, лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон, але, що найстрашніше, вони позбавили 7 млн громадян України їхнього конституційного права власності на землю. Люди не могли розпоряджатися землею, не могли купувати, продавати або заповідати її, як це робиться у багатьох країнах світу... Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі або Північній Кореї", – сказав Президент.

 

"За час дії мораторію помер майже один мільйон землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою у Європі", – додав він.

 

"Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть розпочати обговорення відповідних законів. Натомість їм вдалося утворити всередині країни офшор площею понад 8 млн га – сірий тіньовий ринок, де землю дуже легко купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків, офіційного працевлаштування і гарантій для людей", – сказав Зеленський.

 

Президент сказав, що "сьогодні влада в Україні робить ринок землі прозорим".

 

"Нарешті, у квітні 2021 року, подолавши шалений спротив і тисячі правок законодавчого спаму від окремих політичних партій, Верховна Рада ухвалила останні ключові закони, необхідні для старту прозорого ринку землі. Це закон №2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі/продажу землі, і №2194, який прибирає у кабінетних чиновників функцію оформляти право на землю", – похвалився Зеленський.

 

24.05.2021

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