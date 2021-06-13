ЦВК відмовила Тимошенко з референдумом проти ринку землі.

 

Центральна виборча комісія України відмовила в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони розпродажу сільськогосподарської землі.

 

 

"Комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи, документи якої надійшли до Центральної виборчої комісії 1 червня 2021 року", – повідомила пресова служба ЦВК.

 

Причиною відмови стали порушення вимог закону під час створення ініціативної групи.

 

"Комісія проаналізувала дотримання вимог закону під час утворення ініціативної групи та отримані документи. Також взяла до уваги інформацію від представників Центральної виборчої комісії, які були присутні на зборах і у звітах зазначили про порушення вимог закону під час утворення ініціативної групи. Ці факти отримали підтвердження за результатами перевірки Комісією документів зборів. Зокрема, в списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються", – ідеться у повідомленні.

 

Крім того, в списки учасників включили дані про 19 померлих осіб, напроти прізвищ яких проставлені підписи. Із них 17 осіб включені до списків членів ініціативної групи.

 

"Тому дані про результати голосування були спотворені. В протоколі зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою зазначено кількість учасників зборів – 11 873 осіб. Враховуючи, що до списку учасників зборів були включені 19 померлих осіб, а також 47 осіб були включені двічі, зазначена кількість учасників зборів не відповідає фактичним результатам голосування", – наголосили у ЦВК.

 

Ці обставини дали комісії підстави для висновку про порушення процедури створення ініціативної групи, що є підставою для відмови в її реєстрації згідно з першим абзацом частини першої статті 31 закону України "Про всеукраїнський референдум".

 

Комісія також проаналізувала винесене ініціативною групою питання "Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?" та більшістю голосів дійшла висновку, що воно по суті збігається з питанням "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?", винесеним на референдум іншою ініціативною групою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Комісії 5 травня 2021 року та вже зареєстровані. А це є підставою для відмови в реєстрації відповідно до ч.12 ст.31 Закону про референдум.

 

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", пакет документів для реєстрації ініціативної групи подала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Склад ініціативної групи і запропоноване до винесення на референдум питання були затверджені на ініціативних зборах 22 травня.

 

13.06.2021

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