Заповідник «Тустань» заявив про протиправне виділення ділянки приватній особі.

Земельну ділянку поблизу Урицьких скель, яка відповідно до діючого детального плану територій, має входити до історико-культурного заповідника «Тустань», ГУ Держгеокадастру у Львівській області наприкінці серпня дозволило передати приватній особі для ведення садівництва. Про це публічно повідомило керівництво заповідника на його facebook-сторінці у вівторок, 15 серпня.

Фото www.facebook.com/tustan.ua

«Йдеться про ділянку, площею 0,12 га, в урочищі Жолоб у безпосередній близькості до вхідної зони заповідника, навпроти центрального скельного комплексу Камінь, у підніжжі скельного комплексу Жолоб, на місці де колись у давнину, як свідчать австрійські карти, був цвинтар. Наприкінці серпня зявився наказ на сайті ГУ Держгеокадастру у Львівській області, відповідно до якого приватній особі дозволено розробити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва», – розповів директор заповідника Андрій Котлярчук у коментарі «Збручу».

Він розповів, що у 2012 році був затверджений детальний план території заповідника, у тому числі на згадувану ділянку з цільовим призначенням «землі історико-культурного призначення».

«Детальний план території – це містобудівна документація, яка є основою для прийняття рішень про надання у власність або користування землями. І цей план був погоджений в тому числі і Держгеокадастром. Попри те, що ділянка не була оформлена, її не можна передавати під садівництво, це суперечить історико-культурного призначенню», – зазначив Андрій Котлярчук.

Він додав, що коли у квітні 2020 року на Публічній кадастровій карті на згадуваній ділянці з’явилася позначка «землі запасу» Підгородецької сільської ради, юристи заповідника подали клопотання, щоб отримати її у користування заповідником та отримали відмову. Нзадовго після цього з’явився наказ про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою приватній особі.

Фото https://map.land.gov.ua

«Ми подали повторне клопотання в Держгеокадастр, на яке досі немає відповіді. Після цього скерували листа, в якому детально обгрунтували незаконність передачі цієї ділянки приватній особі», – зазначив Андрій Котлярчук.

Тепер керівництво заповідника вирішило вдатися до публічних звернень. Листи про незаконність передачі згадуваної земельної ділянки скерували голові та керівникам профільних департаментів Львівської облдержадміністрації, Львівської облради та керівнику ГУ Держгеокадастру у Львівській області.

У середу, 16 вересня, відбулася робоча зустріч представників заповідника з керівником ГУ Держгеокадастру у Львівській області Андрієм Кавецьким.

«Учасниками наради досягнуто порозуміння та узгоджено подальший план дій. Найближчим часом заповідник «Тустань» подає до Головного управління документи щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки. При наданні дозволу буде проведено топографо-геодезичні роботи ліцензованою землевпорядною організацією. Після проведення цих робіт з винесення меж на місцевості (в натурі) буде встановлено межі земельної ділянки та зроблено подальші кроки у справі збереження території заповідника», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Своєю чергою Андрій Котлярчук прокоментував, що сподівається на скасування наказу щодо передачі ділянки приватній особі та задоволення клопотань заповідника.

«Якщо цього не буде зроблено, ми будемо звертатися в суд», – сказав він.