«Чорний» реєстратор на Франківщині завдав збитків на понад 21 млн грн



На Івано-Франківщині кіберполіцейські виявили «чорного реєстратора», який, використовуючи службове становище, заволодів майном громадян на суму понад 21 мільйон гривень. Чоловікові повідомлено про підозру.

Як повідомили в департаменті кіберполіції Нацполіції України, реєстратора викрили на зміні інформації в державному реєстрі. Використовуючи особистий ключ, посадовець вчиняв несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах. У подальшому відбувалася зміна власників об’єктів нерухомості без їхнього відома та згоди. Унаслідок таких дій об’єкт нерухомості вартістю близько 21 млн грн, що належав на праві власності жителям області, незаконно перейшов у власність третіх осіб.

Правоохоронці провели низку обшуків. Вилучено документи, що підтверджують причетність фігуранта до кримінального правопорушення та інші речові докази.

Наразі на нерухомість, з якою виконували незаконні дії, накладено арешт, вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, слідчі встановлюють співучасників злочину.

Посадовцеві повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Івано-Франківського ВП ГУНП в області, – додали в пресслужбі прокуратури Івано-Франківської області.