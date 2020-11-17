Чоловік Венедіктової отримав 750 тис. за звільнення з Кіберполіції, щоб поновитися на роботі.

Чоловік Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник отримав 750 тисяч гривень під час звільнення з посади заступника начальника Департаменту кіберполіції й подав документи для відновлення на цій позиції. При тім Колесник продовжує їздити на свою стару роботу, ніби нічого ся не стало.

Про це йдеться у публікації проєкту журналістських розслідувань Bihus.info.

Згідно з даними Bihus.Info, Колесника офіційно звільнили з посади 30 вересня. Перед тим він задекларував понад 750 тисяч гривень виплат, пов’язаних з цим звільненням: 608 тисяч – разова допомога при звільненні, 103 тисячі – зарплата, премії і невикористані відпустки, ще понад 60 тисяч – матеріальна допомога і допомога на вирішення соціально-побутових питань. Зокрема, Колесник просив і отримав гроші за нібито довге й дороге лікування від COVID-19.

Незважаючи на звільнення, знімальна група постійно зауважувала авто, котрим користується чоловік Генпрокурорки, під будівлею Кіберполіції. На офіційній сторінці відомства він продовжував фіґурувати як заступник, а в приймальні не знали, що він звільнявся.

Уже наступного дня після звільнення Колесника, 1 жовтня, Кіберпол оголосив конкурс на колишню посаду чоловіка Генпрокурорки. 5 жовтня Колесник подав документи на конкурс для працевлаштування на стару роботу.