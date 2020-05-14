Кількість одужань від COVID-19 уперше перевищила число захворювань в Україні.

 

Число одужань від коронавірусної хвороби вперше за час пандемії в Україні перевищило кількість нових випадків COVID-19. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, минулої доби лабораторії отримали 422 позитивні результати тестувань на SARS-CoV-2, натомість 427 пацієнтів із підтвердженими діагнозами – неґативні.

 

 

"За минулу добу захворіло 422 особи, з них 42 дитини та 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому сьогодні у нас рекордна кількість тих, хто одужав, – 427 осіб. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, що одужала, перевищила кільсть осіб, що захворіли", – повідомив на ранковому брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

 

Найбільше одужань зафіксували в Івано-Франківській (89), Тернопільській (68), Рівненській (55) і Вінницькій (46) областях.

 

Найбільше нових випадків показали Чернівецька область (72), Київ (52), Харківська (41) і Львівська (34) області.  

 

 

За весь час пандемії в Україні виявили 16847 випадків коронавірусної хвороби (1172 – діти).

 

Госпіталізації потребувало 5320 людей; апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 222 осіб.

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 456 людей.

 

Серед недужих 3278 – медики. 24 медпрацівників померло.

 

14.05.2020

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