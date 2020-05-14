Галицькі хроніки COVID-19: 14 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3103 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 5 (із 283 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській і 34 (із 247 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

За добу два летальні випадки зафіксовано на Івано-Франківщині, один – на Тернопіллі.

За час пандемії у трьох областях загалом видужали 1022 людини. За минулу добу – 158: 89 осіб на Івано-Франківщині, 68 у Тернопільській області й 1 у Львівській.

Впродовж цього тижня захворюваність на Сovid-19 в Галичині зросла у 1,19 раза. Смертність й далі становить 3,5%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 травня (09:30): 1033 випадки, 5 нових

Шумський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 травня (09:30): 904 випадки, 34 нові

м. Львів — 16 осіб

Яворівський район — 4 особи

Пустомитівський район — 9 осіб

Миколаївський район — 3 особи

Кам'янка-Бузький район — 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 травня (09:30): 1166 випадків, 22 нові







Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 14 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.