Галицькі хроніки COVID-19: 14 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3103 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 5 (із 283 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській і 34 (із 247 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.
За добу два летальні випадки зафіксовано на Івано-Франківщині, один – на Тернопіллі.
За час пандемії у трьох областях загалом видужали 1022 людини. За минулу добу – 158: 89 осіб на Івано-Франківщині, 68 у Тернопільській області й 1 у Львівській.
Впродовж цього тижня захворюваність на Сovid-19 в Галичині зросла у 1,19 раза. Смертність й далі становить 3,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:30): 1033 випадки, 5 нових
Шумський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:30): 904 випадки, 34 нові
м. Львів — 16 осіб
Яворівський район — 4 особи
Пустомитівський район — 9 осіб
Миколаївський район — 3 особи
Кам'янка-Бузький район — 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:30): 1166 випадків, 22 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 14 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.05.2020