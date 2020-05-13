Шмигаль виступив проти lockdown'у на ціле літо.

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що влітку Україна перейде до адаптивного варіанту карантину: наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус є різною в кожному регіоні, отож немає сенсу влаштовувати жорсткий карантин по всій країні.

 

Про це Шмигаль сказав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, інформує УНІАН.

 

 

"Робити lockdown у всій країні в червні-липні недоцільно. У цей момент ми вже повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину", – сказав Шмигаль.

 

Зі слів прем'єра, адаптивний карантин передбачає посилення обмежувальних заходів на окремих територіях, тому передбачається, що в цьому буде задіяно місцеву владу.

 

"Сьогодні ми розробляємо подальші кроки щодо виходу з карантину та переходу до адаптивної моделі. 22 травня – дата, до якої продовжено карантин. Його буде продовжено, але з поступовим переходом до адаптивної моделі, коли ми, залежно від розвитку ситуації, пом'якшуватимемо карантинні заходи, але при цьому дедалі більше повноважень передаватимемо на місця органам місцевого самоврядування, щоб можна було локалізувати хворобу в місцях, де вона виникає", – сказав прем'єр.

 

Зі слів Дениса Шмигаля, дуже обережно доведеться підійти до справи з відновленням пасажирських перевезень. "На жаль, метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в країні в цілому й унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому лише з третього етапу, не на другому, ми зможемо дозволити запроваджувати при певних правилах – при дотриманні санітарної гігієнічної й епідеміологічної дисципліни і поведінки – відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро", – пояснив Шмигаль.

 

"Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад, до початку карантину, з яким ми боролися від березня і який уже сьогодні призвів до того падіння в економіці", – підкреслив прем'єр-міністр.

 

Також Денис Шмигаль закликав українців іще трошки почекати на відкриття дитячих садків. "На жаль, ми повинні зараз дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може місяць, коли знизиться кількість хворих і зросте кількість тих, хто одужає... Питання дитячих садків розглядатиметься тоді, коли розглядатиметься питання міжміського та приміського транспорту", – відповів він.

 

Загальна оцінка Дениса Шмигаля – пандемія коронавірусної хвороби в Україні йде за поміркованим сценарієм Польщі. "Ситуація у нас розвивається за помірним сценарієм. Тобто завдяки впровадженню карантину ми йдемо за сценарієм Польщі. Він набагато кращий, аніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах", – сказав голова уряду.

 

"Нашим лікарням сьогодні не потрібно вибирати, кого лікувати, тому врятовані тисячі людських життів. І це, безперечно, заслуга карантинних заходів і лікарів", – зазначив Шмигаль.

 

13.05.2020

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