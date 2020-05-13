В Україні рекорд одужань від коронавірусу – 343 щасливих пацієнти за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували рекордне число одужань від коронавірусної хвороби – діагноз COVID-19 знято із 343 осіб. Попередній рекорд був за підсумками 7 травня – 310 одужань.

Загальне число активних діагнозів коронавірусної хвороби становить 12270 – лише на 45 більше, ніж попередньої доби.

Минулої доби в Україні виявили 402 нових випадки коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальне число поставлених діагнозів зросло до 16425 випадків (1130 – діти).

За добу до Центру громадського здоров'я надійшла інформація про здійснені 4940 ПЛР-тестувань – то мінімальний показник за тиждень.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 439 людей (23 – медпрацівники).

Госпіталізації потребувало 5184 осіб, 218 пацієнтів – лежали на апараті штучної вентеляції легенів.

Вірус SARS-CoV-2 підхопило 3208 медиків.

Найбільше число нових випадків упродовж доби виявили у Харківській (49 діагнозів), Вінницькій і Чернівецькій (по 48), Львівській (45) областях.