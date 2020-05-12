Нардепи Львівщини вимагають у СБУ покарати Ківу за "колиску фашизму".

 

Народні депутати від Львівської області закликали Службу безпеки України та Генеральну прокуратуру дати правову оцінку заявам народного депутата від "ОПЗЖ" Іллі Ківи, котрий назвав Львівщину “колискою українського нацизму”.

 

Про це йдеться у заяві депутатської групи "Львівщина".

 

 

Згідно з баченням народних депутатів, Ківа "повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, що її Путін розв’язав проти України – пропаганди по своїй суті людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської".

 

"У 30-50-х роках минулого століття формулювання про “український фашизм” стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі. Кремль, його агенти і "п’ята колона" ненавидять Львів і всю Галичину, бо без Львова і Галичини немислиме існування України як суверенної, демократичної та європейської держави", – обурилися автори заяви.

 

Народні депутати Львівщини наголошують, що "прихильникам Сталіна та Путіна не місце в незалежній, європейській, демократичній Україні".

 

Заяву підписали Галина Васильченко, Наталія Піпа, Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Ростислав Тістик, Михайло Цимбалюк, Тарас Батенко, Андрій Кіт, Павло Бакунець, Михайло Бондар, Микола Величкович, Ярослав Дубневич, Євген Петруняк, Орест Саламаха, Софія Федина.

 

12.05.2020

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