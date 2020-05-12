Польща визнала неоімперську політику Кремля своєю головною загрозою.

Варшава також припустила, що Москва продовжуватиме свою політику підриву чинного міжнародного порядку

 

 

Варшава назвала найсерйознішою загрозою своїй безпеці «неоімперську політику влади Російської Федерації, реалізовану також з використанням військової сили». Про це йдеться в новій стратегії національної безпеки Польщі, яку у вівторок, 12 травня, підписав президент країни Анджей Дуда. Стратегія містить політичні, військові, кліматичні, економічні аспекти реакції на події, що відбулися між 2014 роком та сьогоденням, а також питання, пов’язані з пандемією коронавірусу.

 

У документі наголошено, що Росія «інтенсивно розвиває наступальний військовий потенціал», зокрема у реґіоні Балтійського моря, проводить військові навчання, сценарії яких передбачають конфлікт з державами НАТО. «Російська Федерація проводить також заходи нижче порогу війни (гібридного характеру), які загрожують початком конфлікту (зокрема ненавмисного, що виникає унаслідок раптової ескалації у результаті інциденту, особливо військового)», – підкреслено у документі, який цитує Polskie Radio24. Звернено теж увагу на здійснювані Росією кібератаки та поширювання дезінформації, спрямовані на дестабілізацію Заходу.

 

У Стратегії звучить припущення, що «Російська Федерація продовжить свою політику підриву чинного міжнародного порядку (…) з метою відновлення своїх позицій наддержави та сфер впливу». «Аґресія щодо Грузії, анексія Криму та дії на сході України порушують основні принципи міжнародного права і підривають основи європейської системи безпеки», – наолошено в стратегії. 

 

Основним чинником, що формує безпеку Польщі, названа «її потужна присутність у трансатлантичних та європейських структурах, а також розвиток двосторонньої та реґіональної співпраці з найважливішими партнерами».

12.05.2020

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