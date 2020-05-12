Меркель і Шмигаль обговорили боротьбу з корупцією і COVID-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відбув у вівторок онлайн-розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Переговори між головами урядів були заплановані ще на 20 квітня, та вони не відбулися через заклопотаність пані Меркель.

Як повідомила пресова служба Кабінету Міністрів України, сторони обговорили питання медичної реформи, реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Денис Шмигаль сказав Меркель про потребу провести підставову медичну реформу, повідомивши, що уряд обмірковує "можливе коригування деяких аспектів реформи". "В цьому питанні ми будем орієнтуватися, в тому числі, й на німецьку медичну систему, яка в умовах сьогодення найкраще в Європі відреагувала на виклики", – похвалив Шмигаль.

Анґела Меркель запропонувала підтримку в цьому процесі й визначила спеціального радника, котрий надаватиме консультативну допомогу.

Перейшовши до теми децентралізації, Денис Шмигаль повідомив, що реформа вийшла вже на фінальну стадію. Прем’єр нагадав, що з 1400 запланованих до створення об’єднаних територіальних громад 1060 вже сформовано. "Ми не звернемо з цього шляху. У жовтні мають відбутися вибори вже на основі нового територіально-адміністративного устрою", – повідомив Шмигаль.

Водночас, як повідомила пресова служба Анґели Меркель, керівники урядів також обговорили конфлікт на Донбасі й боротьбу з корупцією.

Зі слів речника федерального уряду Штеффена Зайберта, Меркель пообіцяла Шмигалю і надалі підтримувати взятий Україною курс реформ, особливо у сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією. У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що український уряд продовжить курс реформ у тісній співпраці з ЄС та МВФ.

Під час відеоконференції Меркель та Шмигаль також обговорили заходи щодо стримування пандемії COVID-19. Канцлерка пообіцяла вивчити всі можливості підтримки України у врегулюванні кризи із COVID-19, переказує "Німецька хвиля".