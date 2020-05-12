Рада Церков закликала уряд пом'якшити карантин і для проведення богослужінь.

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій звернулася до Кабінету Міністрів з листом, у котрому надала пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень.

“Переконані, що ефективна діяльність церков і релігійних організацій щодо душпастирської опіки та задоволення релігійних потреб громадян є надзвичайно важливою з огляду на складні життєві обставини, в яких опинилися багато наших співвітчизників у зв’язку з пандемією COVID-19”, – наголошується у листі ВРЦіРО до уряду.

Рада Церков запевняє, що напрацювання релігійних організацій враховують "узагальнений досвід поетапного виходу з карантину низки європейських країн".

Зокрема, коаліція релігійних організацій пропонує дозволити здійснення богослужінь та релігійних обрядів у приміщеннях при вжитті заходів із запобігання скупченню людей – при присутності однієї особи на 5 квадратних метрів, при використанні засобів індивідуального захисту, з дотриманням соціальної дистанції та обробки антисептичними засобами поверхонь і рук присутніх (перебувати без масок дозволялося би лише священнослужителям і хорові).

ВРЦіРО пропонує також дозволити богослужіння та релігійні обряди за межами культових споруд при дотриманні засад соціального дистанціювання.

Представники релігійних організацій виступають за те, щоб уможливити релігійні церемонії та обряди "приватного характеру" (очевидно, йдеться про вінчання, хрестини, освячування тощо).

Також Рада Церков пропонує надати доступ священнослужителям до установ осціального захисту і закладів, що надають паліативну допомогу.