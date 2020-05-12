Шмигаль заявив, що карантин після 22 травня продовжать.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня уряд продовжить карантин. Голова уряду чекає зламу в статистиці, аби пом'якшити накладені заборони.

 

Про це Шмигаль заявив в ефір телеканалу "1+1" у вівторок.

 

 

"Офіційно, карантин до 22 травня. Але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.  

 

"Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх 7-8 днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", – додав прем’єр.

 

Нагадаємо, із 11 травня в Україні пом'якшили карантин. Українцям дозволили прогулянки в парках, відвідини дитячих і спортивних майданчиків, відновлює роботу сфера торгівлі та сервіс, дозволено роботу "літніх майданчиків".

 

12.05.2020

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