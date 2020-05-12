В Україні виявили понад 16 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 12 травня в Україні підтверджено 16 023 випадки коронавірусної хвороби. Упродовж доби діагностували 375 нових захворювань. Після вихідних число добових випадків звикло падає через те, що проводять менше ПЛР-тестів (5 тисяч за звітну добу проти 7 тисяч у звичні дні).

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 425 людей, інформує Центр громадського здоров'я у вівторок. Серед померлих – 23 медпрацівники.

Госпіталізації потребував кожен третій – 5010 осіб. Апарат штучного дихання застосовували для 211 пацієнтів.

Коронавірусну хворобу діагностували у 1105 дітей. Кожен п'ятий серед усіх випадків захворювання припадає на медика (3114 особи).

Загалом, 3373 людей вже одужали.